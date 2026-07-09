CAATSA Kalksa Bile Asıl Engel S-400: F-35 İçin Yeni Senaryo! İşte Masadaki Kritik Plan

ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı ve F-35 satışına destek vereceği mesajı Ankara'da umut yarattı. Ancak Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki en büyük engel S-400'ler olmaya devam ediyor. Kulislerde konuşulan yeni formüle göre sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneği masada yer alırken, Rusya'nın da bu senaryoya prensipte itiraz etmediği iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
CAATSA Kalksa Bile Asıl Engel S-400: F-35 İçin Yeni Senaryo! İşte Masadaki Kritik Plan
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ihtimali, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına destek vermesi ve F-35 satışına ilişkin olumlu mesajlar vermesi dikkat çekerken, kulislerde S-400 hava savunma sistemleri için yeni bir çözüm formülünün konuşulduğu öne sürüldü. Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat'ın köşe yazısına göre, sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneği masada yer alırken, Rusya'nın da bu senaryoya prensipte itiraz etmediği öne sürüldü.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI F-35 SORUNUNU ÇÖZMÜYOR

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması savunma sanayiinin gelişiminde Türkiye'nin elini oldukça güçlendirecek. Bu yaptırımların hızlı bir şekilde kaldırılması halinde Türk savunma sanayiinde ivme artacak. Ancak, CAATSA yaptırımları ile F-35 sorunu birbirinden bağımsız temellere dayanıyor.

F-35 KONUSU S-400'DE DÜĞÜMLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda söz verdi. Ancak, ABD ile aşılması gereken nokta S-400'ler. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan tedarik ettiği S-400'ler için formül aranıyor.

BOMBA İDDİA: ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE SATIŞ

Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, S-400 sorununun çözümü ile ilgili konuşulan formülü yazdı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

Temaslarda son gelinen noktalarda Amerikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre üçüncü bir ülkeye satış formülü üzerinde çalışılıyor. Amerikalı yetkililer masadaki en güçlü seçeneğin bölgede en uygun Körfez ülkelerinden birine satış olduğu görüşünde.

RUSYA'NIN ONAYI GEREKİYOR

Ancak burada Moskova faktörü devreye giriyor. Rusya ile yapılan son kullanıcı anlaşması gereği sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya’nın onayı gerekiyor. Bu nedenle Ankara’nın Moskova’nın da nabzını tuttuğu, Rus tarafının ise prensipte buna itiraz etmediği ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
NATO Donald Trump
Son Güncelleme:
CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderleriyle Görüştü: 'Üyelik Süreci Canlandırılmalı' Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderleriyle Görüştü: 'Üyelik Süreci Canlandırılmalı'
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
Liderler NATO Zirvesi'nde Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı Liderler Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderleriyle Görüştü: 'Üyelik Süreci Canlandırılmalı' Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderleriyle Görüştü: 'Üyelik Süreci Canlandırılmalı'
CAATSA Kalksa Bile Asıl Engel S-400: F-35 İçin Yeni Senaryo! İşte Masadaki Kritik Plan CAATSA Kalksa Bile Asıl Engel S-400: F-35 İçin Yeni Senaryo! İşte Masadaki Kritik Plan
Trump 'Bitti' Dedi, Bombalar Yağdı: İran'da Son İki Günün Ağır Bilançosu Trump 'Bitti' Dedi, Bombalar Yağdı