CAATSA Kalksa Bile Asıl Engel S-400: F-35 İçin Yeni Senaryo! İşte Masadaki Kritik Plan

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Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ihtimali, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına destek vermesi ve F-35 satışına ilişkin olumlu mesajlar vermesi dikkat çekerken, kulislerde S-400 hava savunma sistemleri için yeni bir çözüm formülünün konuşulduğu öne sürüldü. Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat'ın köşe yazısına göre, sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneği masada yer alırken, Rusya'nın da bu senaryoya prensipte itiraz etmediği öne sürüldü.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI F-35 SORUNUNU ÇÖZMÜYOR

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması savunma sanayiinin gelişiminde Türkiye'nin elini oldukça güçlendirecek. Bu yaptırımların hızlı bir şekilde kaldırılması halinde Türk savunma sanayiinde ivme artacak. Ancak, CAATSA yaptırımları ile F-35 sorunu birbirinden bağımsız temellere dayanıyor.

F-35 KONUSU S-400'DE DÜĞÜMLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda söz verdi. Ancak, ABD ile aşılması gereken nokta S-400'ler. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan tedarik ettiği S-400'ler için formül aranıyor.

BOMBA İDDİA: ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE SATIŞ

Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, S-400 sorununun çözümü ile ilgili konuşulan formülü yazdı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

Temaslarda son gelinen noktalarda Amerikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre üçüncü bir ülkeye satış formülü üzerinde çalışılıyor. Amerikalı yetkililer masadaki en güçlü seçeneğin bölgede en uygun Körfez ülkelerinden birine satış olduğu görüşünde.

RUSYA'NIN ONAYI GEREKİYOR

Ancak burada Moskova faktörü devreye giriyor. Rusya ile yapılan son kullanıcı anlaşması gereği sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya’nın onayı gerekiyor. Bu nedenle Ankara’nın Moskova’nın da nabzını tuttuğu, Rus tarafının ise prensipte buna itiraz etmediği ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet