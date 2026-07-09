Washington-Tahran Hattında Kanlı 48 Saat: ABD Vurulan Hedefleri Açıkladı, İran Bilanço Verdi

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Orta Doğu'da tansiyonu zirveye çıkaran askeri hareketliliğin ardından taraflardan peş peşe kritik açıklamalar geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran topraklarına son 2 günde düzenlenen geniş kapsamlı hava saldırılarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Eş zamanlı olarak İran Sağlık Bakanlığı da saldırıların ağır bilançosunu dünyaya duyurdu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI İHLALiNE AĞIR BEDEL ÖDETiLDi'

Pentagon tarafından servis edilen harekat raporuna göre, ABD ordusu 8 Temmuz'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefi vurdu. Bu operasyonda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama tesisleri ile lojistik altyapı imha edildi.

7 Temmuz’daki ilk hava saldırısında ise yaklaşık 80 hedefin vurulduğu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de yer aldığı öne sürüldü.

CENTCOM, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndaki üç ticari gemiye saldırması üzerine "Tahran’a ağır bedel ödetmek amacıyla" başlatıldığını savundu.

TAHRAN KAYIPLARI AÇIKLADI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur da sosyal medya üzerinden saldırıların bilançosunu yayınladı. Kermanpur, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde ülkenin 5 farklı eyaletini doğrudan hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, son iki gündeki bombardımanlar neticesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 47'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanelerde tedavi altında olduğu, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.

'YENI SALDIRILARA HAZIRIZ' MESAJI

Öte yandan CENTCOM, ABD güçlerinin "tetikte ve en yüksek hazırlık seviyesinde" beklediğini de duyurdu. Açıklamanın sonunda, ABD Başkanı’nın talimatları doğrultusunda gerekmesi halinde yeni saldırı dalgalarının da başlatılabileceği açık bir dille ifade edildi.

Kaynak: AA