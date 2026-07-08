Trump 'Sert Şekilde Vuracağız' Demişti: İran'a Yeni Saldırı Dalgası

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ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından bölgede askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atıyor. Haberde, İran ile varılan mutabakat sonrasında Avrupa'daki üslerde konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının son saatlerde bölgeye doğru hareket ettiği belirtildi.

YENİ SALDIRI DALGASI

Haberin ardından İran'a yeni saldırı dalgası başladı. İran basını Bender Abbas'ın ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. ABD ordusu, 'ticari gemileri hedef aldığı' gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu.



TRUMP İŞARETİ VERMİŞTİ

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasına yanıt verdiklerini söyledi. Trump, devamında "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA