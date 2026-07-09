AKOM İstanbul İçin Saat Verdi: Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Sağanak Geliyor

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara başta olmak üzere ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin tamamı ile İç ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE 4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji'nin değerlendirmeleri doğrultusunda sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Paylaşımda, kuzeybatı bölgelerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kod verilen illerde vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SAATLİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için ayrı bir uyarı yayımladı. Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının Marmara genelinde etkili olacağı belirtilirken, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanakların saat 18.00'e kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Yağışların kent genelinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında düşeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığının da hafta boyunca görülen 30-32 derece seviyelerinden 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi