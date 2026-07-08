İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 4 bin 321'e Çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 4 bin 321'e ulaştı.

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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 4 bin 321'e Çıktı
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İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 321'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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