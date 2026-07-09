Liderler NATO Zirvesi'nde Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı

36. NATO Zirvesi'nde liderleri karşılayan yeniçeri kıyafetli askerler ve Mehteran Birliği büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok liderin törenden övgüyle söz ettiğini belirterek, bazılarının tokalaşma sırasında "Biz yeniçerilerinizi tanırız" ifadelerini kullandığını açıkladı.

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Liderler NATO Zirvesi'nde Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı
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Tarihi NATO zirvesi sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan zirvede birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. Bunlardan biri de liderlerin karşılama törenindeki yeniçerilerdi. Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a batılı liderlerin bunu nasıl karşıladığını sordu. Erdoğan'ın cevabı ise dikkat çekiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MARŞLARLA KARŞILANDILAR

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.

'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ'

Erdoğan, "Karşılama töreninde hem yeniçeriler hem Mehter Takımı vardı. Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu?" sorusu üzerine, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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