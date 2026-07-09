Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderleriyle Görüştü: 'Üyelik Süreci Canlandırılmalı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye’nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NE ÜYELİK HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yıllardır Avrupa Birliği’ne aday ve Gümrük Birliği’ne üye olduğunu, atılan adımlar sayesinde Avrupa’da önemli bir üretim merkezi haline geldiğimizi, ekonomilerimizin entegre yapısının Avrupa’nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB’nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye’yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediğimizi ifade etti. Kabulde ayrıca Türkiye’nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgemizdeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı."

Kaynak: Haber Merkezi