ABD Füzeleri İran'ın Dev Demir Yolu Hattını Vurdu, Seferler Durdu

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ABD ile İran arasında iki gündür devam eden askeri çatışmalar, cephe hattından sivil lojistik ve ulaşım altyapılarına kaydı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Demir Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Cevad Miracifer, ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Miracifer, teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, hasar gören bölümün onarım çalışmalarının sürdüğünü ve hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İRAN'IN CAN DAMARI

Hedef alınan Tahran-Meşhed hattı, İran için yalnızca sivil bir ulaşım ağı değil, aynı zamanda ülkenin kutsal kenti Meşhed'e yılda milyonlarca yolcu taşıyan ekonomik ve lojistik bir can damarı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA