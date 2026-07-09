Trump’tan Tahran’a Doğrudan Tehdit: 'Tekrar Edersiniz Çok Daha Ağır Vururuz!'

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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda başlayan gerilim, Washington'dan gelen en üst düzey tehditle yeni bir boyuta taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.

'ÇOK DAHA AĞIR OLUR'

Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuştu. Ayrı bir açıklamada da saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedef vurulduğu belirtilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA