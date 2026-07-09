Çin'de Baraj Patladı, 39 Kişi Öldü

Çin’in güneyini vuran Maysak Tropikal Fırtınası Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ni sular altında bıraktı. Nanning kentindeki Liulan Barajı'nın patlaması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de kayboldu.

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Çin'de Baraj Patladı, 39 Kişi Öldü
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Çin'in güney eyaletlerinde günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, büyük bir insanlık dramına ve altyapı çöküşüne dönüştü. Xinhua'nın yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, bölgede aşırı yağışların sellere yol açtığı belirtildi.

LIULAN BARAJI YARILDI

Haberde, sellerde, bazıları Nanning kentindeki barajda oluşan yarık nedeniyle olmak üzere 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda yarık oluştuğu ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görülmüştü.

Kaynak: AA

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Çin Sağanak yağış
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