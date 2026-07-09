Ankara'dan Ayrılırken Dikkat Çeken Karar! Trump Neden Uçak Değiştirdi?

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Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Donald Trump, Türkiye ziyaretinde ilk kez Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve kapsamlı modernizasyondan geçirilen yeni Air Force One'ı kullanmıştı. Ancak dönüş yolculuğunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

ANKARA'DAN ESKİ AIR FORCE ONE İLE AYRILDI

Trump, Ankara'dan İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne giderken yeni başkanlık uçağı yerine uzun yıllardır kullanılan eski Air Force One ile uçtu. İngiltere'ye ulaştıktan sonra ise yeniden yeni uçağa geçerek ABD'ye dönüşünü bu uçakla sürdürdü.

"ESKİ GÜNLERİN HATIRINA" MESAJI

ABD Başkanı, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara'dan İngiltere'ye eski Air Force One ile "eski günlerin hatırına" uçacağını duyurdu. Trump ayrıca yeni uçağın da aynı askeri üsse geleceğini ve burada görev yapan Amerikan askerlerinin uçağı yakından inceleme fırsatı bulacağını ifade etti.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Trump'ın kullandığı yeni Air Force One, Katar tarafından ABD'ye hibe edilen bir Boeing 747'nin dönüştürülmesiyle hizmete alınmıştı. Uçağın kısa sürede modernize edilmesi, bazı güvenlik uzmanlarının başkanlık standartları konusunda soru işaretleri dile getirmesine neden olmuştu.

"İRAN'IN BİR NUMARALI HEDEFİ BENİM"

Trump, Ankara'da zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine, uçak değişikliğinin olası bir güvenlik tehdidiyle bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda doğrudan yanıt vermeyen Trump, "İran'ın öldürme listesindeki bir numaralı isim benim." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, uçak değişikliği kararının güvenlik gerekçeleriyle bağlantılı olabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Ancak Beyaz Saray tarafından bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

BOEING TESLİMATI HALA GECİKİYOR

Öte yandan Boeing'in ABD için üretimini sürdürdüğü yeni nesil Air Force One projesindeki gecikme devam ediyor. Milyarlarca dolarlık programın planlanan takvimin yaklaşık dört yıl gerisinde olduğu belirtilirken, yeni başkanlık uçaklarının 2028 yılından önce teslim edilmesinin beklenmediği ifade ediliyor. Bu nedenle mevcut uçakların bir süre daha başkanlık filosunda görev yapmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi