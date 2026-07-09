Körfez'de Füze Alarmı: Bahreyn'de Sirenler Çalıyor, Halk Sığınaklara Koşuyor!

ABD ordusunun gece saatlerinde İran mevzilerini ağır bombardımana tutmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgedeki Amerikan müttefiklerini hedef aldı. Bahreyn genelinde dün geceden bu yana üçüncü kez hava savunma sirenleri çalarken, sivil halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

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Körfez'de Füze Alarmı: Bahreyn'de Sirenler Çalıyor, Halk Sığınaklara Koşuyor!
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Washington-Tahran hattındaki askeri hesaplaşma, tüm Körfez bölgesini resmi olarak bir savaş alanına çevirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bakanlık, gece boyunca iki kez benzer uyarıda bulunmuş, Bahreyn ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurmuştu. Bahreyn ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) "sivil noktaları hedef aldığı", ülke hava savunma sistemlerinin İran'a ait çok sayıda hava saldırısını engellediği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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