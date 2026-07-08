ABD Başkanı Trump'tan Beştepe'de Kritik Açıklamalar: 'Türkiye F-35'leri Alacak'

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NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nin ikinci günü, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetimindeki kritik zirvede liderlerin yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözleri dikkat çekti. F-35 konusuna da değinen Trump "Türkiye çok önemli bir askeri güç ve F-35'leri satın alacak" dedi.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK'

Erdoğan'ı çok seviyorum diyen Trump, "Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim. Çok güçlü bir orduları var. Türkiye F-35'i alınca daha da güçlü olacak. Türkiye savaşa girmemekle doğruyu yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA