ABD Başkanı Trump'tan Beştepe'de Kritik Açıklamalar: 'Türkiye F-35'leri Alacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte için basın toplantısı düzenledi. F-35 konusuna da değinen Trump "Türkiye çok önemli bir askeri güç ve F-35'leri satın alacak" dedi.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'tan Beştepe'de Kritik Açıklamalar: 'Türkiye F-35'leri Alacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nin ikinci günü, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetimindeki kritik zirvede liderlerin yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözleri dikkat çekti. F-35 konusuna da değinen Trump "Türkiye çok önemli bir askeri güç ve F-35'leri satın alacak" dedi.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK'

Erdoğan'ı çok seviyorum diyen Trump, "Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim. Çok güçlü bir orduları var. Türkiye F-35'i alınca daha da güçlü olacak. Türkiye savaşa girmemekle doğruyu yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İstanbul'da Turist Kabusu! Restoranlarda Çanta Çalan Şüpheliler Tutuklandı İstanbul'da Turist Kabusu! Çanta Çalan Şüpheliler Tutuklandı
NATO Zirvesi'nde İkinci Gün! NATO Genel Sekreteri Rutte İle Bir Araya Gelen Trump Açıklamalarda Bulundu: 'İran İle Ateşkes Sona Erdi' 'İran İle Ateşkes Sona Erdi'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu İzlanda Başbakanı Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Gündem Oldu
CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti Vermişti Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi
TEM Savaş Alanına Döndü: 5'i Ağır 15 Yaralı 5'i Ağır 15 Yaralı
Müzakereler Yeniden Başlayacak Derken... ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası Müzakereler Yeniden Başlayacak Derken... ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası