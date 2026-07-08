Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti Vermişti

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36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'YORUM YAPMAYACAĞIM'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, basın mensuplarının F-35 sorusuna, "Bu konuda bir yorum yapmayacağım. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım. Ancak söyleyebileceğim tek şey şu; bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensipler de komşuluk üzerine kurulu olmalı. Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Herkesin bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerek. Sorunların çok büyük bir kısmının yalnızca iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğine inanıyoruz" yanıtını verdi.

'ANKARA'YI ZİYARET ETMEK BÜYÜK BİR ZEVK'

Öte yandan Miçotakis, "Ankara'yı ziyaret etmek her zaman büyük bir zevk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeye her zaman varım" dedi.

'F-35 KONUSUNU ELE ALACAĞIZ'

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" açıklamasında bulundu.

'5 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK'

Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi