İran'dan ABD'ye Misilleme Saldırısı: 'Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD Üssünü Vurduk'

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İran Press TV'nin haberine göre askeri operasyon, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran mevzilerine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na ait komuta merkezleri ve askeri altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Washington'ın son dönemdeki adımlarının iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ve ateşkes koşullarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

ABD İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Hürmüz bölgesi semalarında, ABD'ye ait bir MQ-9 "Reaper" tipi insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini iddia etti.

İranlı yetkililer, hava aracının "hava saldırısı" faaliyetleri yürüttüğü sırada hedef alındığını öne sürdü. İddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi.

Kaynak: AA