Müzakereler Yeniden Başlayacak Derken... ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası

ABD ordusu, ticari gemileri hedef almakla suçladığı İran'a karşı 'bir dizi güçlü saldırı' başlattığını duyurdu. İran basını da peş peşe duyulan patlama seslerini aktardı.

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Müzakereler Yeniden Başlayacak Derken... ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından İran'a saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı" idenildi.

'YERSİZ VE TEHLİKELİ'

ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir" ifadesine yer verildi.

İRAN BASINI AKTARDI: HÜRMÜZGAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran devlet televizyonunun haberindeyse Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

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