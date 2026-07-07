İran'dan ABD'ye Müzakere Kapısını Kapatan Çıkış: 'Tehdit Varsa Masa da Yok!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da gerilim hatları yeniden hareketlenirken, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik köprüler tamamen atılma noktasına geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine yönelik devam eden askeri ve siyasi tehditlere değinerek, ABD ile yapılması planlanan kritik müzakerelere ilişkin rest çekti.

Erakçi, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Erakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti.

13. MADDE HATIRLATMASI

İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Erakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA