Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Rejim Değişikliği İstemiyoruz'

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ABD Başkanı Donald Trump, hem İran hem de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran için "Rejim değişikliği istemiyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de konuşan Trump, "Çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. NATO zirvesinde bunların hepsini konuşacağız. Barışa yaklaştık" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde baskı hissettiğini söyledi.

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