CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) sular durulmuyor. 'Mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlık makamına oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti içindeki dengeleri tamamen değiştirecek bir ihraç dalgasına hazırlandığı ileri sürüldü. Kulislere sızan bilgilere göre, çok sayıda teşkilatları ve il başkanlıklarını fesheden Kılıçdaroğlu, yeni ihraç listelerini yürürlüğe koymak için temmuz ayı sonunda TBMM’nin kapanmasını bekliyor.

'ÖZEL' BAĞLAR KOPARILACAK

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, Meclis’in tatile girmesiyle birlikte Özgür Özel’in CHP Meclis Grubu üzerindeki hakimiyeti ve milletvekilleriyle olan bağı zayıflayacak. Kılıçdaroğlu ve ekibi, Özel’in vekiller üzerindeki etkisinin azalacağı bu dönemi, muhalif isimleri partiden uzaklaştırmak için en uygun zaman dilimi olarak görüyor.

Hazırlanan ihraç listesinde sadece kritik milletvekillerinin değil, çok sayıda belediye başkanının da adının geçtiği belirtiliyor.

FAİK ÖZTRAK DÖNÜYOR

TBMM’nin 29. Yasama Dönemi başlamadan önce Kılıçdaroğlu'nun, yeni A takımını belirlediği de iddialar arasında. Kulislerde, Grup Başkanlığı koltuğuna Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Grup Başkanvekilliklerine ise İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç ile Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in getirileceği kesin gözüyle bakılıyor.

'ŞAİBELİ İSİMLER UZAKLAŞTIRILACAK'

Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler bu süreci sancılı ama zorunlu bir "temizlik" olarak nitelendiriyor. Sürece ilişkin değerlendirme yapan parti kaynakları, "Bu süreç ne kadar zor olursa olsun yaşanacak. Bugüne kadar ismi herhangi bir şaibeli işe karışmış, parti ilkelerine ters düşmüş kim varsa partiden tamamen uzaklaştırılacak" ifadelerini kullanıyor.

YDK’DAN İLK ÇİZİK

Öte yandan tedbirli olarak ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk ile birlikte Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi