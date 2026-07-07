Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!

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Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tekmile Atasoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



'ZEMİN KIRAĞI YÜZÜNDEN KAYGANDI'

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Kaynak: AA