NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor

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Beyaz Saray'ın yayımladığı resmi programa göre Trump'ın Türkiye saatiyle 14.10'da Ankara'ya ulaşması planlanıyor. ABD Başkanı'nın ilk durağı Beştepe olacak. Trump'ın saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek baş başa görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Görüşme öncesinde ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazetenin dört üst düzey ABD'li yönetim yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine sıcak baktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeye hazırlanıyor.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI MASADA

Haberde, iki ülke arasında bu konuda yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceği ve liderlerin görüşmesinde F-35 meselesinin öncelikli başlıklardan biri olacağı ifade edildi. Ancak Trump yönetiminin, Kongre ve mevcut yasal engelleri nasıl aşacağı konusunda yetkililer arasında farklı değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre taraflar arasında F-35 sürecine ilişkin karşılıklı mektuplaşma da gündeme gelebilir. Söz konusu gelişme, NATO Zirvesi kapsamında yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesini daha da kritik hale getirirken, Beyaz Saray ise konuya ilişkin basına yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: New York Times