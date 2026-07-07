İletişim Başkanı Duran'dan Dikkat Çeken NATO Açıklaması: Türkiye NATO'ya Katkıda Bulunuyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Zirvesi kapsamında 'Müttefikler Buluşuyor' etkinliğinde konuştu.

'TÜRKİYE SAVUNMA MİMARİSİ OLUŞTURDU'

Duran, Türkiye'nin NATO'ya katkıda bulunduğunu belirterek "Türkiye savunma mimarisi oluşturdu" şeklinde konuştu.

'AYRI DOSYA KONUSU OLARAK ELE ALAMAZ'

Duran, NATO'nun bölgeye dair vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunurken "İttifak, artık doğu ve güney kanatlarını ayrı dosyaların konuları olarak ele alamaz. Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Sahel aynı güvenlik denkleminin birer parçası." ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA DOKTRİNİNE ENTEGRE EDİLMELİ'

Siber güvenlik ve yapay zeka hakkında da konuşan Duran, "Siber güvenlik, yapay zekâ ve kritik altyapıların korunması gibi konular artık NATO için tali konular olarak kalmamalı. Bunlar, ittifakın savunma doktrinine entegre edilmeli" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi