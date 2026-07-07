Ronaldo Yıkıldı: İspanya Son Dakika Golüyle Çeyrek Finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Ronaldo'lu Portekiz'i 90+1'de Merino'nun golüyle 1-0 mağlup etti. İspanya bu galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

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Ronaldo Yıkıldı: İspanya Son Dakika Golüyle Çeyrek Finalde
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun en kritik eşleşmelerinden birinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım uzun süre birbirine üstünlük kuramadı. Maçın normal süresi boyunca savunmalar ön plana çıkarken, uzatma dakikalarında sahneye Mikel Merino çıktı.

90+1'inci dakikada ağları sarsan Merino, İspanya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İspanya kalan dakikalarda skoru korudu.

Ronaldo Yıkıldı: İspanya Son Dakika Golüyle Çeyrek Finalde - Resim : 1

RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sonuçla İspanya yoluna çeyrek finalle devam edecek. Kariyerinin son Dünya Kupası olması Ronaldo'nun şampiyonluk hayaliyse sona erdi. Dünya yıldızı, bu nedenle gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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