Tüm Gözler Ankara'da: NATO Zirvesi'nde Dünyayı Bekleyen Kararlar! Erdoğan ve Trump'ın Masasında Dikkat Çeken Başlıklar

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Küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde düzenlenen NATO Zirvesi, bugün Ankara'da başlıyor. İki gün sürecek toplantılarda, savunma sanayii alanındaki iş birliklerinden Ukrayna'daki savaşa, Orta Doğu'daki gelişmelerden İran kaynaklı güvenlik risklerine kadar birçok kritik konu ele alınacak. NATO üyesi ülkelerin liderleri ile üst düzey heyetlerinin katılım sağlayacağı zirve, uluslararası diplomasinin en önemli gündemlerinden biri olacak.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMUYLA BAŞLIYOR

Zirvenin ilk etkinliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasını yapacağı forumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Forum kapsamında NATO müttefikleri, ortak ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri bir araya gelerek üretim kapasitesinin artırılması, teknoloji paylaşımı ve savunma alanındaki yeni iş birliklerini değerlendirecek.

BAŞKENTTE PEŞ PEŞE KRİTİK TOPLANTILAR

İlk gün programında diplomasi trafiği Beştepe'de devam edecek. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri bir araya gelecek. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde AY YILDIZ Müşterek Karargâhı'nda savunma bakanları onuruna resepsiyon düzenlenecek.

LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞACAK

Akşam programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini resmi resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. Bunun yanı sıra NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek.

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜ LİDERLER MASAYA OTURACAK

Zirvenin ikinci gününde NATO liderleri resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliğinde yapılacak karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve liderler zirvesi başlayacak. Program, Mark Rutte'nin düzenleyeceği kapanış basın toplantısıyla sona erecek.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ YAKINDAN İZLENECEK

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan ikili görüşme olacak. Görüşmede, KAAN Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak F-110 motorları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılım süreci, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler başta olmak üzere birçok stratejik konunun ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılması da öngörülüyor.

TRUMP'IN TEMASLARI DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunacağı belirtilirken, Ankara'daki buluşma NATO'nun son yıllardaki en kapsamlı diplomatik organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi