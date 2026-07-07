THY'den Ankara Uçuşlarına NATO Ayarı: Ücretsiz İade ve Değişiklik İmkanı

Türk Hava Yolları, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz tarihleri arasındaki Ankara bağlantılı uçuşlar için yolculara ücretsiz iade, rezervasyon değişikliği ve bilet süresi uzatma hakkı tanıdı.

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THY'den Ankara Uçuşlarına NATO Ayarı: Ücretsiz İade ve Değişiklik İmkanı
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Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara bağlantılı uçuşlarda yolculara ek haklar tanındığını duyurdu. THY'nin resmi açıklamasına göre, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenen biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcuların seyahat planlarında esneklik sağlanacak.

HERHANGİ BİR EK ÜCRET VERİLMEYECEK

Yolcular, 16 Temmuz'a kadar işlem yaptırmaları şartıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerini herhangi bir ek ücret ödemeden gerçekleştirebilecek. Ayrıca kullanılmamış biletler için iade talepleri de kesinti uygulanmaksızın ücretsiz olarak yapılabilecek.

THY, yolcuların talep etmeleri halinde biletlerinin geçerlilik süresini de 23 Temmuz 2026 tarihine kadar herhangi bir ücret farkı veya ceza almadan uzatacağını açıkladı. Kararın, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıklarda yolcuların mağduriyet yaşamaması amacıyla alındığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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