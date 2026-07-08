Batman'da Eski Eş Dehşeti! Anne Yaralı, Bebeği Kurtarılamadı
Batman'da eski eşinin düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan 32 haftalık hamile kadının karnındaki bebek kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Olay, Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. ile otomobille seyir halindeyken eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 32 haftalık hamile kadının bebeği yaşamını yitirirken, annenin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından Siirt'e kaçtığı belirlenen şüpheli A.K.'nin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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