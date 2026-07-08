Fenerbahçe'de Greenwood Sürprizi: 48 Saatte...

Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler transferi 48 saat içinde sonuçlandırabilir.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Greenwood Sürprizi: 48 Saatte...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mason Greenwood için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi. NTV Spor'un Fransız spor sitesi Foot Mercato'dan aktardığına göre sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın kulübü Olympique Marsilya'yla anlaşmaya çok yaklaştı.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Marsilya'nın transfer için belirlediği şartları kabul ettiği ve transferin önümüzdeki 48 saat içinde resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

Roma'nın da ilgilendiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, gözler şimdi taraflardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı
Fenerbahçe Sahneye Çıkıyor: Sarı-lacivertlilerin Kamp Maçları tv100'de Fenerbahçe Sahneye Çıkıyor: Sarı-lacivertlilerin Kamp Maçları tv100'de
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de Greenwood Sürprizi: 48 Saatte... Fenerbahçe'de Greenwood Sürprizi, 48 Saatte...
Türk Tiyatrosunun 'Lüküs' Hafızası Sustu: Büyük Usta Zihni Göktay’a Harbiye’de Veda Türk Tiyatrosunun 'Lüküs' Hafızası Sustu: Büyük Usta Zihni Göktay’a Harbiye’de Veda
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
Dünyanın Gözü Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Karşıladı