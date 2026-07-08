Fenerbahçe'de Greenwood Sürprizi: 48 Saatte...

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mason Greenwood için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi. NTV Spor'un Fransız spor sitesi Foot Mercato'dan aktardığına göre sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın kulübü Olympique Marsilya'yla anlaşmaya çok yaklaştı.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Marsilya'nın transfer için belirlediği şartları kabul ettiği ve transferin önümüzdeki 48 saat içinde resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

Roma'nın da ilgilendiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, gözler şimdi taraflardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi