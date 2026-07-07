İran Petrolüne Yine Yaptırım Freni! ABD Geçici Lisansı İptal Etti

ABD yönetimi, İran petrolü ile petrokimya ürünlerinin üretim ve satışına geçici olarak izin veren genel lisansı iptal etti. Böylece İran menşeli petrol ürünlerine yönelik işlemler yeniden yasak kapsamına alındı.

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İran Petrolüne Yine Yaptırım Freni! ABD Geçici Lisansı İptal Etti
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı.

Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi. Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi içinse 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

NE OLMUŞTU?

OFAC tarafından geçen ay yayımlanan genel lisans ile İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı. Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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ABD İran Petrol
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