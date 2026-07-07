Trump'ı Türkiye'ye Getiren Uçak Olay Oldu: Güvenlik Sistemi Şaşırttı! İşte Tüm Detaylar

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği ve başkanlık kullanımına uygun hale getirilen Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One ile geldi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçak, lüks donanımı ve nükleer saldırıya dayanıklı sistemleriyle dikkat çekiyor.

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Trump'ı Türkiye'ye Getiren Uçak Olay Oldu: Güvenlik Sistemi Şaşırttı! İşte Tüm Detaylar
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ABD Başkanı Donald Trump, teknolojik donanımı ve gelişmiş savunma sistemleriyle öne çıkan "VC-25B Bridge" isimli geçici başkanlık uçağıyla Türkiye'ye geldi. Boeing 747-8 model ultra lüks uçak, Trump’ın Türkiye ziyaretiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.

Nükleer savaş ve füze tehditlerine dayanıklı sistemlerle donatılan geçici "Air Force One" uçağı "VC-25B Bridge", ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye taşıdı. 14.800 kilometre menzile sahip Boeing 747-8 model özel uçağın teknik özellikleri ve lüks donanımı, Trump'ın gerçekleştirdiği bu kritik Türkiye ziyaretiyle yeniden gündeme geldi.

Trump'ı Türkiye'ye Getiren Uçak Olay Oldu: Güvenlik Sistemi Şaşırttı! İşte Tüm Detaylar - Resim : 1

ABD'de başkanlık standartlarına getirilmek üzere kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirilen uçağın öne çıkan teknik, donanımsal ve tasarımsal özellikleri şu şekilde:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model: Boeing 747-8 (Kıtalararası)

Motor: 4 adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motoru

Menzil: Tam yüklü halde yaklaşık 14.800 kilometre (8.000 deniz mili)

Azami Hız: 0.85 Mach (yaklaşık 910+ km/s)

Boyut: 76,3 metre uzunluk ve 68,5 metre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük yolcu uçağı varyantlarından biridir.

LÜKS DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Katar Kraliyet Ailesi filosunda VIP jet olarak kullanılan uçağın iç tasarımı modernizasyon sürecinde büyük ölçüde korundu. Kabin içerisinde deri koltuklar, masaj özellikli ve tam yatabilen yataklı koltuklar, toplantı ve yemek masaları, deri kanepeler ile altın tonlarında aydınlatmalar yer alıyor. Uçakta ayrıca özel bir basın kabini ve geniş ofis alanları da bulunuyor.

Trump'ı Türkiye'ye Getiren Uçak Olay Oldu: Güvenlik Sistemi Şaşırttı! İşte Tüm Detaylar - Resim : 2
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt-uçak içinden görüntü

ŞAŞIRTAN SAVUNMA SİSTEMLERİ

Güvenlik ve iletişim sistemleri tamamen modifiye edilen uçak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) standartlarına uygun olarak sınıflandırılmış güvenlik ve gelişmiş teknoloji entegrasyonuyla donatıldı. Olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri uçağa entegre edildi.

Trump'ı Türkiye'ye Getiren Uçak Olay Oldu: Güvenlik Sistemi Şaşırttı! İşte Tüm Detaylar - Resim : 3

DIŞ TASARIM

Uçağın Katar döneminde kullanılan koyu mavi renkli dış görünümü tamamen değiştirildi. Uçak, ABD başkanlık filosunun ikonik kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renk şemasıyla yeniden boyandı.

Trump ve diplomatik heyeti tarafından kullanılan bu uçağın, görev süresi dolduktan sonra Trump'ın başkanlık kütüphanesi vakfına devredilmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

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