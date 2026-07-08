İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile eşleri katıldı. Diplomatik temasların yanı sıra törene ilişkin görüntüler de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GENÇ BAŞBAKAN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Zirve için Ankara'ya gelen isimlerden biri de 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Frostadottir, Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından karşılandı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Frostadottir'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda karşıladı.

KÜLLİYE'Yİ İLK GÖRDÜĞÜ AN GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri ise İzlanda Başbakanı'nın makam aracından indikten sonra yaşadığı anlar oldu. Mavi halı üzerinde yürürken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve mehter takımını uzun süre dikkatle inceleyen Frostadottir'in çevresine hayranlıkla baktığı anlar kameralara yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, genç başbakanın mimikleri ve çevreyi dikkatle izlemesi günün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi