Macron Ankara'da da Sabah Sporunu Aksatmadı: Seğmenler Parkı Vatandaşa Kapatıldı

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda yaptı. Macron'un sabah koşusunu gerçekleştirdiği Seğmenler Parkı, koşu dolayısıyla vatandaşların girişine kapatılırken gazeteciler de parka sokulmadı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı.

MACRON SABAH KOŞUSUNU SEĞMENLER PARKI'NDA YAPTI

Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi. Macron, 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık verdi.

PARK KAPATILDI, GAZETECİLER İÇERİ ALINMADI

Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor

Kaynak: DHA

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