CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması sonrası CHP içinde yaşanan tartışmalar devam ediyor. Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarına devam ettiği belirtilirken olağanüstü kurultay için teslim edilen delege imzalarında yasal sürenin dolacağı 11 Temmuz’un eşik olarak belirlendiği öğrenildi. Kurultay kararı alınmadığı takdirde mahkemeye başvurularak kayyım talep edilecek.

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CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi
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CHP'de mutlak butlan krizi sürerken olağanüstü kurultay yapılması için toplanan imzalarla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarında kritik bir dönemece gelindi.

TÜM HUKUK YOLLARI ZORLANACAK


Türkiye gazetesinin haberine göre; Özgür Özel ve ekibinin önünde iki kritik tarih bulunuyor. Tüm hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Özel cephesi, eş zamanlı olarak yeni parti hazırlıklarının da devam ettiğini belirtiyor.

11 TEMMUZ SONRASI KAYYIM BAŞVURUSU GELEBİLİR

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultay talebiyle toplanan delege imzalarının işleme alınması için tanınan sürenin sona ereceği 11 Temmuz'u bekleyen Özel cephesi, bu tarihe kadar Genel Merkez'in kurultay kararı almaması halinde önceden hazırladığı yol haritasını uygulamaya koyacak. Bu kapsamda ekibin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yerine partiye kayyım atanmasını talep etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye

Etiketler
CHP Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan Kayyım
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