TEM Savaş Alanına Döndü: 5'i Ağır 15 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpması sonucu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

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TEM Savaş Alanına Döndü: 5'i Ağır 15 Yaralı
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Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

5'İ AĞIR 15 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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