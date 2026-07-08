İstanbul'da Turist Kabusu! Restoranlarda Çanta Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları belirlenen, F.Ö. (21) ve D.B. (17) yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da Turist Kabusu! Restoranlarda Çanta Çalan Şüpheliler Tutuklandı
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Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde oturan turistlerin çantalarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, biri kadın 2 şüphelinin masaların üzerine kısa süreliğine bırakılan çantaları çalarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

F.Ö. ve D.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: DHA

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