NATO Zirvesi'nde İkinci Gün! NATO Genel Sekreteri Rutte İle Bir Araya Gelen Trump Açıklamalarda Bulundu: 'İran İle Ateşkes Sona Erdi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

'NATO'DAN MEMNUN DEĞİLİM'

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim.

'İSPANYA KORKUNÇ BİR ÜYE, KONUŞMUYORUM BİLE'

Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm, İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor, hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Kötü insanlar, onlarla konuşmuyorum bile.

'BU ÜLKELERİ KORUMAK İÇİN TRİLYONLARCA DOLAR HARCADIK'

Grönland konusunda desteklenmedim. Kısa dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için trilyonlarca dolar harcadık. Aslında aramızda Avrupa ile bir okyanus var ama biz onları savunduk. Rutte beni anlıyor, bana hak veriyor.

Birkaç hafta önce Birleşik Krallık'la görüştüm, savaşın sonrasında bize yardım edebileceklerini söylediler. NATO konusunda hayal kırıklığı içindeyim. Biz onları koruyoruz ama onlar bize destek olmuyor. Avrupalılar Rutte'nin liderliğine sahip oldukları için şanslı.

Grönland ABD için çok önemli, Danimarka için önemli değil. Biz Grönland'ı II. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya geri verdik, vermememiz gerekirdi. Hitler Danimarka'yı 1 günde yendi.

Ben Panama Kanalı'nı da geri vermezdim. Orayı şu an Çin almaya çalışıyor, buna izin vermeyeceğim."

'İRAN KONUSUNDA SİZİN YANINIZDAYIM'

Trump'ın açıklamalarının ardından Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Ben İran'la ilgili konuşmak istiyorum öncelikle. İran konusunda sizin yanınızdayım. İran'ın nükleersizleştirilmesini destekliyorum. Bu İsrail için de çok önemliydi.

İspanya da aslında yüzde 2 oranında savunma harcamasında bulunarak olumlu bir adım attı.

Grönland'la ilgili Davos'ta bir anlaşma yaptınız, bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamaya çalışacağım.

'ATEŞKES SONA ERDİ'

Konuşmaya devam eden Trump, "İran ile ateşkes bence sona erdi. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı. İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşebilirler. Ancak vakit kaybederler. Onlar yalancı hilebaz ve hastalıklı. 35 bin kişiyi öldürdüler. İnsanlar da sorgulamaya başladı. Nasıl bu devleti ele geçiremezler diye. İnsanlar öldü. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran’ı artık sevmiyorum. ABD’ye hiç adil davranmadılar.

'ERDOĞAN'I SEVİYORUM'

"Erdoğan'ı çok seviyorum. Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacaklar. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim"

Kaynak: Haber Merkezi