Myanmar'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü ve Yaralı Sayısı Yükseldi

Myanmar’da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

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Myanmar'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü ve Yaralı Sayısı Yükseldi

Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan son açıklamada, ölü sayısının 2 bin 886'ya yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bin 639 olduğu belirtildi. Kaybolan 373 kişi için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Myanmar'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü ve Yaralı Sayısı Yükseldi - Resim : 1

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 886’ya yükseldi.

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 886’ya yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 639 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Myanmar'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü ve Yaralı Sayısı Yükseldi - Resim : 2

TÜRK EKİP CAN KURTARDI

Ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye’den gelen kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw’daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı belirtildi. Otel enkazındaki arama çalışmalarının dün yerel saatle 15.00 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 00.30 sıralarında enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.
Depremde can kaybının 3 bini aşmasının beklendiği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

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