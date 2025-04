Myanmar'daki Depremlerde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı Yükseldi

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ülke genelinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Ülkenin askeri yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 886’ya yükseldiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, yaralı sayısının 4 bin 639’a ulaştığı, en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun enkaz altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRK EKİBİ CAN KURTARDI

Depremin üzerinden beş gün geçmesine rağmen umut dolu bir haber de geldi. Türkiye’den gelen arama kurtarma ekibi ve Myanmar itfaiyesi, başkent Naypyidaw’daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir otel çalışanını sağ olarak çıkardı. Yerel saatle 15.00’te başlayan kurtarma çalışmaları, gece 00.30 civarında başarıyla sonuçlandı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Depremlerin yarattığı yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, ölü sayısının 3 bini geçmesi bekleniyor. Enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, bölgede yardım ve destek çalışmaları da hız kazandı.

Kaynak: İHA