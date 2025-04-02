Avrupa Komisyonu Üyesinden 'İmamoğlu' Resti

Avrupa Parlamentosu, Fransa'nın Strasbourg kentinde, "Türkiye'deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması" başlıklı bir genel kurul oturumu düzenledi. Oturumda, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Kos, Türkiye'nin AB adaylık sürecinde demokratik normlara uyulması gerektiğine dikkat çekerek, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşanan hukuki müdahalelerin endişe verici olduğunu belirtti.

Kos, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini koparmanın kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yaparak, Türkiye'nin NATO üyeliği ve stratejik ortaklık ilişkilerinin önemini ifade etti. Türkiye'nin demokratik standartlara uymasının, iki tarafın iş birliğinin geleceği açısından kritik olduğunu söyledi. Ayrıca, Kos, Türkiye'deki protestolara yönelik müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin demokratik süreçlerini sorgulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

'TÜRKİYE GERİYE GİDİYOR'

Oturumda yapılan diğer açıklamalarda, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Türkiye’deki gelişmelere duyarsız kalamayacaklarını belirterek, 14-15 Nisan’da yapılması planlanan KPK toplantısının iptal edildiğini duyurdu. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise, Türkiye'nin AB yolunda ilerlemek yerine geriye gittiğini belirterek, Avrupa Komisyonu'nun Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararını destekledi. Ayrıca, Liberal Grup ve Yeşiller Grubu üyeleri de Türkiye'ye net mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.

İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Eurocities Başkanı Dario Nardella'ya, tutukluluğuna karşı gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, Türkiye'nin demokrasiye giden yolunun test edildiğini ancak halkın iradesinin kırılmadığını ifade etti. İmamoğlu, Avrupa'nın desteğini aldığı için güçlü olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceğinin barış, adalet ve özgürlük için çaba gösterenlerin olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA