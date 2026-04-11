Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti

ABD ve İran arasındaki gerilimde, diplomasi masasını yeniden kuracak olan kritik eşik aşıldı. İranlı üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Washington, müzakerelerin fiilen başlaması için Tahran’ın masaya koyduğu en ağır şartı kabul ederek dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı onayladı.

İRAN REST ÇEKMİŞTİ

İran heyetinin Pakistan’a ulaştığında dile getirdiği "Varlıklarımız serbest kalmadan müzakere kararı almayacağız" resti karşılık buldu. İranlı yetkili, Washington’un bu ön şartı kabul ettiğini ve sürecin ilerlemesi için teknik adımların derhal atılacağını ifade etti.

Serbest bırakılacak tutarın, İran’ın yurtdışındaki bankalarda tutulan ve milyar dolarları bulan enerji gelirleri olduğu belirtiliyor.

HÜRMÜZ TAMAMEN AÇILACAK MI?

Washington’ın bu hamlesine karşılık İran’ın da şu adımları atması bekleniyor:

Hürmüz Boğazı: Trump’ın en büyük talebi olan ticaret yolunun tamamen açılması.

10 Maddelik Plan: İran’ın sunduğu barış teklifinin detaylı müzakeresine geçilmesi.

Kaynak: Haber Merkezi