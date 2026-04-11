Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti

'İslamabad Zirvesi' öncesi tıkanan müzakere kanalları, Washington’dan gelen hamleyle açıldı. ABD, Tahran’ın ön şart olarak sunduğu "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması" talebine yeşil ışık yaktı. Kritik gelişme, 8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşme ihtimalini güçlendirdi.

Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti
ABD ve İran arasındaki gerilimde, diplomasi masasını yeniden kuracak olan kritik eşik aşıldı. İranlı üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Washington, müzakerelerin fiilen başlaması için Tahran’ın masaya koyduğu en ağır şartı kabul ederek dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı onayladı.

İRAN REST ÇEKMİŞTİ

İran heyetinin Pakistan’a ulaştığında dile getirdiği "Varlıklarımız serbest kalmadan müzakere kararı almayacağız" resti karşılık buldu. İranlı yetkili, Washington’un bu ön şartı kabul ettiğini ve sürecin ilerlemesi için teknik adımların derhal atılacağını ifade etti.

Serbest bırakılacak tutarın, İran’ın yurtdışındaki bankalarda tutulan ve milyar dolarları bulan enerji gelirleri olduğu belirtiliyor.

HÜRMÜZ TAMAMEN AÇILACAK MI?

Washington’ın bu hamlesine karşılık İran’ın da şu adımları atması bekleniyor:

  • Hürmüz Boğazı: Trump’ın en büyük talebi olan ticaret yolunun tamamen açılması.
  • 10 Maddelik Plan: İran’ın sunduğu barış teklifinin detaylı müzakeresine geçilmesi.
İran Masadan Kalkma Sinyali Verdi: Tahran’dan Washington’a Sert Ültimatomİran Masadan Kalkma Sinyali Verdi: Tahran’dan Washington’a Sert ÜltimatomDünya

İslamabad'da Tarihi 'Barış' Trafiği: ABD ve İran Masada Kozlarını Paylaşıyorİslamabad'da Tarihi 'Barış' Trafiği: ABD ve İran Masada Kozlarını PaylaşıyorDünya

İran Masadan Kalkma Sinyali Verdi: Tahran’dan Washington’a Sert Ültimatom İran Masadan Kalkma Sinyali Verdi: Tahran’dan Washington’a Sert Ültimatom
Diplomasi Uçağında Acı Dolu Koltuklar: İran Heyeti, Minab’ın Çocuklarıyla İslamabad’da Diplomasi Uçağında Acı Dolu Koltuklar: İran Heyeti, Minab’ın Çocuklarıyla İslamabad’da
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın