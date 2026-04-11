İran Masadan Kalkma Sinyali Verdi: Tahran’dan Washington’a Sert Ültimatom

ABD ve İran arasındaki 40 günlük savaşı sonlandırması beklenen İslamabad zirvesi öncesi İran'dan kritik açıklama geldi. İran basınına yansıyan bilgilere göre Tahran yönetimi, Washington'un daha önce kabul ettiği yükümlülüklerini fiilen yerine getirmesini bekliyor.

'ÖNCE TAAHHÜT, SONRA MÜZAKERE'

İran heyeti, görüşmelerin resmiyet kazanması için iki kritik başlığı "olmazsa olmaz" olarak diyerek açıkladı:

İran’ın uluslararası bankalarda dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik somut adım atılması.

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarının durdurulması için ABD’nin baskı kurması.

PAKİSTAN DEVREDE

İran heyetinin, ABD’nin bu konulardaki tutumundan rahatsız olduğu ve durumu ev sahibi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği öğrenildi.

İsrail yönetimi, İran ile yapılan ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını daha önce kesin bir dille açıklamıştı.

Kaynak: AA