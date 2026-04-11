İslamabad'da Tarihi 'Barış' Trafiği: ABD ve İran Masada Kozlarını Paylaşıyor

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi topyekün savaşın eşiğine getiren çatışmaların ardından, diplomatik çözüm için tarihi bir adım atıldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geniş bir heyetle barış trafiğinin merkezi haline gelen İslamabad’a iniş yaptı.

TRUMP’IN 'A TAKIMI' SAHADA

İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü’ne üç ayrı uçakla ulaşan ABD heyetinde, stratejik isimlerin yer alması dikkat çekti. Heyette Vance’e, Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve kilit rollerdeki damadı Jared Kushner eşlik ediyor.

İran tarafını ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün bir araya geldi. Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.

Görüşmede İran ve ABD heyetlerinin yapıcı görüşmelere bağlılığını öven Şerif, bugün yapılacak görüşmelerin bölgede kalıcı barış için kilometre taşı olmasını umduğunu dile getirdi. Şerif, ülkesinin bölgede sürdürülebilir barışa yönelik ilerleme kaydedilmesi konusunda her iki tarafa da destek vermeye devam etmeyi dört gözle beklediğini yineledi.

İran devlet televizyonu da İran müzakere heyeti ile Pakistan Başbakanı Şerif’in görüştüğünü duyurmuştu.

TARAFLAR MASADA

'KIRMIZI ÇİZGİMİZİ İLETTİK'

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran'ın teklifleri ve kırmızı çizgileri Pakistan Başbakanı Şerif'e iletildi.

MÜZAKERELER BAŞLADI

ABD ve İran arasındaki görüşmeler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı.

MÜZAKERE MASASINDAKİ 10 MADDE

8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin ardından başlayacak görüşmelerin ana gündem maddeleri şunlar:

Hürmüz Boğazı: Trump’ın ateşkes için şart koştuğu boğazın trafiğe tamamen açılması.

10 Maddelik Teklif: İran’dan gelen ve Trump’ın "müzakere edilebilir" bulduğu öneri paketinin detaylandırılması.

15 Günlük Mühlet: Nihai kararın en geç iki hafta içinde verilmesi hedefleniyor.

DİPLOMASİ ZAFERİ

Bu noktaya gelinmesinde Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi belirleyici oldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "savaştaki hedeflerine ulaştıklarını" belirterek masada çözüm arayacaklarını bildirdi. Ancak İsrail, Washington ve Tahran arasındaki bu yakınlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını vurgulayarak kuzeydeki operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA