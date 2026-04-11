Bolu Belediyesi'nde 'BOLSEV' Operasyonu: 'Kurban Bağışı' Krizinde Kritik İsimler Tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, vatandaşlardan "kurban bağışı" adı altında toplanan paraların kesim yapılmadan vakfa aktarıldığı iddiası üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "kurban bağışı" iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. BOLSEV Vakfı üzerinden toplanan bağışların akıbetine yönelik yürütülen incelemeler sonucunda, adliyeye sevk edilen 4 kritik isim hakkında tutuklama kararı verildi.

'TEK BİR KURBAN KESİLMEDİ'

Soruşturma dosyasına giren müfettiş raporlarına göre, 2025 yılı kurban bayramı öncesinde BOLSEV Vakfı aracılığıyla "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" denilerek 68 kişiden toplam 845 bin TL bağış toplandığı belirlendi. Ancak yapılan incelemelerde, vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı veya kesimine dair hiçbir işleme rastlanmadı.

'KURBAN İÇİN DEĞİL, BURS İÇİN TOPLADIK'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın bağışların kurban kesimi için değil, öğrencilere burs vermek amacıyla toplandığını savunarak iddiaları reddettiği öğrenildi.

Ancak savcılık, vatandaşların dini duygularının istismar edildiği ve "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı gerekçesiyle şüphelileri mahkemeye sevk etti.

4 KRİTİK İSİM TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimlikçe yapılan sorgulama neticesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Tanju Özcan, BOLSEV Başkanı Ali Sarıyıldız,"nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

28 Şubat’ta "irtikap" iddiasıyla başlayan soruşturmada, daha önce görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Bolu Bağış dolandırıcılık
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
