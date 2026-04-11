Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı gerilimiyle tırmanan petrol fiyatları, İslamabad’da kurulacak müzakere masası ile yönünü aşağı çevirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’luk sert düşüşün ardından, Türkiye’de akaryakıt tabelaları yeniden değişecek.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4 TL 35 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

DÜM ZAM YAPILMIŞTI

Hafta başından bu yana akaryakıt fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Ateşkes haberiyle motorin fiyatı geçtiğimiz günlerde 12,94 lira birden düşerek tarihin en büyük indirimini görmüştü. İndirimin ardından dün gece motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam uygulanmıştı.



İndirim öncesi büyükşehirlerdeki ortalama fiyatlar şu şekilde:

İstanbul (Avrupa): Benzin 62.63 TL | Motorin 76.56 TL

Ankara: Benzin 63.61 TL | Motorin 77.69 TL

İzmir: Benzin 63.88 TL | Motorin 77.97 TL

Kaynak: Haber Merkezi