Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve duayen siyasetçi Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

DÖRT AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde evinde yaşadığı solunum sıkıntısı (oksijen satürasyonunun düşmesi) nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakım servisinde tedavisi titizlikle sürdürülen 92 yaşındaki usta siyasetçiden acı haber öğle saatlerinde geldi.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında Meclis'in 17. Başkanı olarak görev yaptı. Turgut Özal’ın vefatı sonrası geçici olarak devletin en üst makamını temsil etti. Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Türkiye Partisi (DTP) genel başkanlığı görevlerini üstlendi.

CENAZE TÖRENİ BEKLENİYOR

Cindoruk’un cenaze programına ilişkin detayların, ailesi ve TBMM tarafından önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA