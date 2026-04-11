Uyuşturucu Soruşturmasında Sinem Ünsal'a Yurt Dışı Yasağı

Oyuncu Sinem Ünsal, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünsal, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında çeşitli sanatçı ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer almıştı. Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’de bulunan Ünsal, gelişmelerin ardından ifade vermek üzere İstanbul’a geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan oyuncu, hakkında çıkan haberleri sonradan öğrendiğini belirterek, "Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum ve sürece saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA