Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Ahsen Eroğlu Hakkında Karar

Oyuncu Ahsen Eroğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Eroğlu’nun, şehir dışında olduğu için daha önce ifade veremediği öğrenildi. Oyuncu, bugün Kartal’daki adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Eroğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA