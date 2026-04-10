Konsolosluk Saldırısında Gözaltı Sayısı Arttı

Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şüpheliyi daha Kocaeli’nde gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan şüphelilerle birlikte toplam gözaltı sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi. Şüphelilerden 15’inin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralı olduğu belirtilen 2 kişinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Konsolosluk Saldırısı: Teröristlerin Keşif Görüntüsü Ortaya ÇıktıKonsolosluk Saldırısı: Teröristlerin Keşif Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüncel

'Konsolosluk Boştu' Diyen Bahçeli'den Kritik Mesaj: 'Olay Daha Farklı''Konsolosluk Boştu' Diyen Bahçeli'den Kritik Mesaj: 'Olay Daha Farklı'Siyaset

Konsolosluk Saldırısında Yeni Gelişme: Bakan Çiftçi DuyurduKonsolosluk Saldırısında Yeni Gelişme: Bakan Çiftçi DuyurduGüncel

Kaynak: AA

Kayıp Diye Aranıyordu... Metruk Binada Ölü Bulundu Kayıp Diye Aranıyordu... Metruk Binada Ölü Bulundu
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Ahsen Eroğlu Hakkında Karar Oyuncu Ahsen Eroğlu Karar Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın