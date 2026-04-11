Suç Örgütüne Darbe! 22 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22’si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Fatih başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösterdiği öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA EŞ ZAMANLI

Soruşturma kapsamında kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da 7 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk etapta 28 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA