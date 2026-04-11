Diplomasi Uçağında Acı Dolu Koltuklar: İran Heyeti, Minab’ın Çocuklarıyla İslamabad’da

ABD ve İran arasındaki 40 günlük savaşın ardından barışın kaderini tayin edecek olan 'İslamabad Zirvesi'ne katılacak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve beraberindeki heyeti taşıyan uçakta, protokol koltuklarının bazılarının boş bırakılmadığı görüldü.

SESSİZ TANIKLAR

İran heyetinin Pakistan yolculuğu sırasında çekilen ve dünya basınında geniş yankı uyandıran karelerde, uçaktaki koltukların üzerine ABD ve İsrail’in İran’ın Minab kentine düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve okul çantaları yerleştirildi.

Heyet üyelerinin, müzakere masasına oturmadan hemen önce bu 'sessiz tanıkların' önünden geçerek yerlerine oturduğu görüldü.

'UNUTMADIK' MESAJI

Kalibaf’ın, yolculuk boyunca saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına ve onlardan geriye kalan sırt çantalarına baktığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: AA