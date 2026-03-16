Meta ile Nebius Arasında Dev Anlaşma

Meta, Hollandalı yapay zeka bulut şirketi Nebius ile beş yıllık 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Son Güncelleme:
Meta ile Nebius Arasında Dev Anlaşma
Amsterdam merkezli yapay zeka bulut şirketi Nebius Group, Meta ile yapay zeka altyapısı tedarik anlaşması yaptığını ve anlaşmanın değerinin yaklaşık 27 milyar dolar olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Nebius'un beş yıllık anlaşma kapsamında Meta'ya Nvidia Vera Rubin platformunun ilk büyük ölçekli dağıtımlarından birine dayalı olarak, birden fazla lokasyonda 12 milyar dolarlık özel kapasite sağlayacağı belirtildi.

Meta ile Nebius Arasında Dev Anlaşma - Resim : 1

Nebius'un bu kapasiteyi 2027'nin başından itibaren sunacağı aktarılan açıklamada, Meta'nın ayrıca anlaşma süresi içinde toplam 15 milyar dolara kadar belirli Nebius kümelerinde mevcut ek bilişim kapasitesi satın almayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
